80% dintre noi consideram ca femeia trebuie sa se ocupe de treburile casnice - clasica gospodina

Fairy Romania: Acolo unde exista o gospodina, poate sa existe si un gospodin

Pentru 51% dintre romani, impartirea sarcinilor in casa reprezinta un motiv de disputa in familie - aceasta este una dintre concluziile studiului national realizat in primavara acestui an de Cult Research. Din aceeasi cercetare aflam si ca, pentru 80 la suta dintre noi, femeia este cea care ar trebui sa se ocupe de treburile casnice - clasica gospodina. Asta in timp ce gospodarul este perceput de 65 la suta dintre noi ca fiind stapanul unei case ingrijite.

Desi, teoretic, gospodarul este corespondentul masculin al gospodinei, iata ca, in practica, ne raportam la cei doi termeni diferit. Iar acest lucru contribuie la impartirea inegala a treburilor in gospodarie, lucru demonstrat si in sociologie, stiinta care ne arata ca limbajul este deosebit de relevant pentru calitatea omului de fiinta sociala, tot limbajul fiind cel care le-a permis oamenilor sa creeze cultura, sa o acumuleze, sa o transmita si sa interactioneze in cadrul societatii, influentandu-le, in cele din urma, comportamentul, spune Paul Acatrini, cercetator Cult Research.

Fairy, un brand PG care raspunde constant celor mai complexe nevoi ale consumatorilor, sustinand, in acelasi timp, o viata armonioasa de familie, lanseaza o campanie locala prin care isi propune sa ne ajute sa privim lucrurile dintr-o noua perspectiva - acolo unde exista o gospodina, poate sa existe si un gospodin. Prin aducerea in prim-plan a termenului "gospodin", Fairy vine sa inspire o schimbare in modul in care ne raportam la impartirea treburilor casnice, incurajand egalitatea de sexe in gospodarie.

Gospodin e acea picatura care poate face diferenta - poate sa schimbe preconceptii, poate sa ne aduca aminte ca treburile casnice sunt o responsabilitate comuna si, nu in ultimul rand, sa ii celebreze pe toti cei care isi impart munca de acasa deja. Obiceiurile familiei sunt cele care ne ghideaza si in lume, iar cercetarile noastre arata ca atunci cand cream mai multa egalitate acasa, exista un mare impact pozitiv: relatiile se imbunatatesc, copiii invata ce inseamna responsabilitatea, respectul si empatia, iar familiile se simt mai conectate. Campania noastra isi propune sa motiveze fiecare membru al familiei sa isi faca partea, pentru ca mai multa egalitate acasa contribuie la mai multa egalitate in lume", declara Razvan Resmerita, Communications Director Fabric, Home, Baby and Fem Care SEE.

Video manifesto-ul campaniei aduce laolalta mai multe cupluri cunoscute din Romania si prezinta o zi obisnuita din viata unei familii FAIRYcite, in care sarcinile casnice devin o responsabilitate comuna.

Fiecare familie are secretul ei pentru fericire. Pentru a noastra, unul din secrete este ca impartim totul, la bine si la rau, asa cum ne-am promis candva. Cine are chef sa se bucure de o masa gustoasa, pune mana si o si strange! Nu exista roluri deja distribuite, ci doar roluri asumate, ne-a spus Andra Maruta. La noi e foarte simplu: inainte de orice, eu si Adela facem planul de bataie si apoi ne punem amandoi pe treaba, sustine Radu Valcan.

De mai bine de 100 de ani, PG a stat aproape de familii, lucrand constant la proiectarea unor produse care sa faca din curatenie o sarcina mai usoara, mai vesela si, cel mai important, o responsabilitate care sa poata fi impartasita de toata lumea. Prin aceasta campanie, Fairy continua misiunea brandului de a sustine viata de familie, invitand consumatorii sa imparta treburile casnice in mod egal. Pentru ca o familie FAIRYcita e o familie in care gospodina si gospodinul se completeaza si se ajuta reciproc.

