5 sfaturi utile pentru un marketing eficient pe retelele sociale

Fie ca este vorba de continut semnificativ, valoros, servicii pentru clienti sau promotii platite, exista numeroase moduri in care lumea expansiva a retelelor sociale poate ajuta companiile. Prin intermediul campaniilor de marketing online pe retelele sociale, ofertele firmelor devin mai vizibile, mai atractive si mai accesibile.

Avand peste 2 miliarde de utilizatori in intreaga lume, retelele sociale sunt in continua crestere. Social Media Marketing - un instrument incredibil de flexibil, care trebuie sa se adapteze la mediul in continua schimbare: lumea in care traim.

Iata 5 sfaturi utile pentru optimizarea prezentei companiei tale in Social Media:

1. Construieste o strategie de social media.

Ai organiza o petrecere fara un plan? Ei bine, ai putea, dar s-ar putea sa nu fie la fel de distractiv. Nu poti sa le faci pe toate deodata, la fel de eficient.

Campaniile de Social Media Marketing trebuie gandite temeinic. O strategie realizata de profesionisti va conduce la rezultate.

Crearea unui plan bine gandit este cheia unei prezente de valoare pe retelele sociale. O strategie corecta de marketing este consecventa si eficienta pe toate platformele.

O modalitate utila de a-ti structura planul este utilizarea unei scheme in 6 pasi care te ajuta sa te asiguri ca prezenta companiei tale pe retelele de socializare are o directie clara:

• Analiza situatiei: unde te afli acum?

• Obiectiv: unde vrei sa ajungi? (de exemplu, sa obtii noi clienti, sa imbunatatesti implicarea, sa optimizezi serviciul pentru clienti, sa maresti frecventa/calitatea postarilor)

• Strategie: cum poti ajunge acolo? (aici iei in considerare informatii despre publicul tau actual si formatele de continut)

• Tactici: ce tactici trebuie sa folosesti? (de exemplu, ce retele sociale sunt recomandate, ce frecventa a postarilor este de dorit, ce tematica si continut au postarile )

• Actiuni: cum vor fi realizate tacticile si cine va fi implicat? (Aici vei lua in considerare echipa ta de marketing, abilitatile oamenilor, eventuala externalizare, sistemele si procedurile interne etc.).

• Control: de unde stii ca ti-ai atins scopul? (KPI-uri, analize, feedback-ul clientilor/sondaje, rapoarte, cine monitorizeaza rezultatele?)

Daca nu poti contura o strategie viabila pentru prezenta in social media, cel mai bine este sa apelezi la specialisti in Marketing Online Social Media. Agentia re7consulting din Bucuresti te poate ajuta in mod profesionist, cu cele mai bine structurate campanii de marketing.

2. Cunoaste-ti publicul.

Nu poti posta continut relevant daca nu stii pentru cine il postezi. Asigura-te ca afli totul despre publicul tau - fie ca este vorba de cercetari de piata, perspective sociale, analiza postarilor si partajarii sau monitorizarea retelelor sociale.

Monitorizarea retelelor sociale este practic urmarirea in umbra, in care studiezi detalii si informatii foarte importante despre compania ta. Studierea impactului prezentei unei companii pe retelele sociale te ajuta sa iti cunosti mai bine clientii si ofera informatii valoroase despre modul in care este perceputa brandul tau.

Aceste informatii autentice, impartiale, iti pot imbunatati strategia de directionare.

3. Asigura-te ca imaginea brandului tau este consecventa.

Brandul tau ar trebui sa fie intotdeauna reflectat in mod corect pe fiecare platforma de socializare.

Este important ca temele si postarile in social media sa fie conectate cu strategia generala de branding. Pe langa aspectele grafice si continutul postarilor, conteaza si detalii cum sunt tonul, sugestiile si valorile.

4. Posteaza continut util si valoros, care se potriveste cu obiectivele tale de afaceri.

Nu exista nimic mai rau decat continutul postat de dragul de a posta pur si simplu ceva pe cont. Cand creezi postari pe retelele sociale sau formulezi campanii, pune-ti mereu intrebarea: „Cum va ajuta afacerea?” si „Cum va reactiona clientul?”.

Daca nu poti raspunde la niciuna dintre aceste intrebari, poate ca trebuie sa regandesti mai clar strategia de marketing online.

Exemple de obiective care ar putea fi atinse cu ajutorul marketingului pe retelelor sociale sunt:

• Cresterea implicarii prin distribuiri/like-uri/click-uri/raspunsuri

• Cresterea satisfactiei clientilor

• Mai multe achizitii ale produsului sau serviciului oferit de firma ta

• Mai multe vizite pe site-ul companiei tale

• Mai multe distribuiri ale postprilor

• Constientizarea marcii – cat de departe se raspandeste mesajul tau?

5. Monitorizeaza-ti rezultatele.

Cand iti monitorizezi campaniile, este important sa te concentrezi pe mai mult pe reactii decat pe cifre statistice.

Exista multe alte lucruri utile de castigat din retelele sociale, cum ar fi implicarea comunitatii, un serviciu pentru clienti imbunatatit si impartasirea de sfaturi si informatii valoroase despre compania ta.

Cand stii ce tipuri de valori trebuie sa masori pentru a-ti urmari obiectivele, este timpul sa gasesti instrumentele necesare pentru acest demers.

Este important sa fii mereu la curent cu tendintele, caracteristicile si algoritmii in schimbare pe care retelele sociale le propun publicului. Acest aspect va fi cheia de succes pentru o experienta eficienta si plina de satisfactii in ce priveste marketingul pe retelele sociale.