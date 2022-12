Primăria New York angajează un ”țar al șobolanilor oarecum însetat de sânge”. Care sunt cerințele postului și ce salariu se oferă

Autoritățile din New York caută în prezent un „țar șobolan” determinat „să lupte cu adevăratul inamic – populația necruțătoare de șobolani”, potrivit unui anunț oficial.

Numit din punct de vedere tehnic ”Director al Atenuării Rozătoarelor”, noul angajat va primi un salariu anual cuprins între 120.000 și 170.000 USD, menirea sa fiind să țină „șobolanii orașului în frâu”. Poziția este aparent o „loc de muncă 24/7 care necesită rezistență”.

În ceea ce privește cerințele postului, viitorul ”țar” ar trebui:

să aibă experiență în planificare urbană, management de proiect sau guvernare;

să fie „foarte motivat și oarecum însetat de sânge, hotărât să privească toate soluțiile din diverse unghiuri, inclusive îmbunătățirea eficienței operaționale, colectarea datelor, inovarea tehnologică, gestionarea gunoiului și sacrificarea cu ridicata”

o „atitudine capricioasă, umor viclean și o aură generală de nădejde”;

să afișează o „vehemență virulentă pentru paraziți”.

Acest ultim punct nu ar trebui să fie o problemă, având în vedere faptul că newyorkezii s-au plâns în repetate rânduri de toate daunele cauzate de rozătoarele din jurul orașului.

Până și primarul Eric Adams s-a săturat de animalele mici.

„Nu există NIMIC pe care să-l urăsc mai mult decât șobolanii”, a scris ieri politicianul pe Twitter.

If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits.

