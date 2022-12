Cum a slăbit o româncă 17 kilograme: "Îmi vine să pup cântarul când văd că se duce în jos constant"

Lupta cu kilogramele este o provocare, nu sunt mulți cei care reușesc să ajungă la greutatea dorită. Unii țin diete drastice prin care se înfometează, iar apoi pun cu ușurință kilogramele pe care au reușit să le dea jos.

Cei care găsesc formula de succes pentru a fi într-o formă fizică ideală își împărtășesc rezultatele pe grupuri dedicate.

Ads

Este cazul unei românce care a slăbit 17 kilograme din august până la finalul lunii noiembrie, după cum a scris pe Facebook.

"Îmi vine să pup cântarul când văd că se duce în jos constant, puțin câte puțin, după ce o perioadă se blocase. Așa că împărtășesc bucuria mea cu voi.

Nu am poze cu cântarul de la bun început, dar am început pe 5 august cu 80.1 kg. Azi dimineață, 63.5 kg. Mai am 8.5 kg pana la target și sunt fffff fericită!", a scris femeia pe grupul Post intermitent, de pe Facebook.

Ce este postul intermitent

Una dintre cele mai populare tendințe alimentare din ultimii ani este postul intermitent, dar este mai mult decât o simplă dietă, fiind descrisă de mulți ca un mod de viață.

Potrivit cercetătorilor, postul are și alte beneficii pe lângă faptul că te ajută să slăbești, cum ar fi îmbunătățirea sănătății creierului. Unele studii arată chiar că ar putea să prelungească durata de viață.

Ads

Există mai multe moduri de a aborda postul intermitent. Pentru unii, acesta presupune să postească timp de 16 sau 18 ore zilnic, în timp ce alții postesc pentru perioade de 24 de ore de două ori pe săptămână.

Adepții metodei anunță în grupurile dedicate care sunt rezultatele lor de când au început să respecte regulile postului intermitent.

Femeia care a slăbit 17 kilograme a precizat în comentarii că la început a ales să postească 14 ore pe zi și să mănânce doar în interval de 10 ore.

"Am început cu 14/10, apoi în decursul timpului am ținut și 18/6, 20/4, omad, am tot schimbat variantele. Acum merg pe mic dejun și prânz. Nu număr calorii, țin cont de indicele glicemic."

Ads

"Eu când vad ca se blochează (n.r. cântarul), de regulă trec pe omad (n.r. one meal a day/ o masă pe zi). Doar pentru 2 zile, maxim 3. Altfel, în ultima vreme iau mic dejun și prânz. Dar nu fac foamea, că mănânc bine și la mic dejun și la prânz. Deja pentru mine e rutină și nu îmi e foame în orele de post, spre fericirea mea . Și beau multe lichide (apă și ceai de plante neîndulcit).

Mănânc și dulce, făcut de mine cu banană și ovăz, sau brioșe cu fructe, însă folosesc făină de migdale sau orice altceva în loc de făină albă. Însă dulce doar dimineața și nu în fiecare dimineață. Mănânc și mâncare gătită, dar cum spuneam, eu țin cont de indicele glicemic al alimentelor", a adăugat aceasta.

Ads

Ce rezultate au cei care țin postul intermitent

"Și eu sunt extrem de happy, din 25 august până acum am dat jos 5 kg, în condițiile în care am mai și trișat. De la 64 am ajuns la 59 și vreau sa ajung la 54/55 și să mă mențin."

"Și eu am reușit să mă deblochez, cum eram la 86 kg și acum la 72kg."

"Azi se fac 2 luni de când am început. Am plecat de la 83.2 kg și am ajuns la 76.7, adică un minus de 6.5 kg cu 16/8, 20/4 și uneori Omad dar nu intenționat neapărat.

Am mâncat de toate ce am gătit și ce am cumpărat, dar când am băgat fast food aia a fost la zi de Omad că deh, seara un pahar de vin sau cidru, dimineața nes cu lapte și zaharină. O fi bine n-o fi bine, e încet și sigur. Prima masă la ora 12 dacă am timp, daca nu mai târziu un pic, iar ultima la maxim 20.

Eu sunt mulțumită că am renunțat la ciugulitul de seara când vin de la muncă la ora 24, hainele stau mai bine, postura e mai bună, nu am mai avut kg astea dinainte de copii."

"Eu alternez 18:6 sau 20:4, am început în 3 noiembrie cu 71,4 și azi dimineață era 65,9 kg...și pot zice că nu mi-e foame. Când aveam puțină foame pe la 14 opream fastingul și mâncam un fruct (18:6), în schimb când nu mi-e foame, fac 20:4."