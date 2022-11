Cum să slăbești de două ori mai rapid: "Vezi cum kilogramele zboară fără să simți că faci nimic. Constați că ți-au dispărut complet poftele"

Când vine vorba de slăbire, de obicei ne gândim că trebuie să mâncăm mai puțin, să renunțăm la anumite alimente și să facem sport.

Acestea sunt regulile de bază pe care toată lumea le știe, însă somnul și ora la care ne culcăm sunt la fel de importante, după cum a scris pe Facebook Valentin Bunea, inițiatorul unui program de nutriție.

"Doamnele care se culcă între 21:00 și 22:00 slăbesc de 2 ori mai rapid decât cele care se culcă după 23:00.

Obiceiul de a te pune în pat și a dormi cât mai devreme posibil poate să te ajute să slăbești de 2 ori mai rapid. Ai citit bine.

Cu cât de culci mai devreme mai des, cu atât ajungi într-un timp extrem de scurt să te trezești că mănânci mai rar și mai puțin. Să te pomenești că s-a făcut 14:00, nu ai mâncat încă și nici nu ți-e foame.

După 3-4 zile de somn devreme constați că ți-au dispărut complet poftele intense de dulce.

După o săptămână de somn devreme parcă dintr-o dată ai energie și chef să ieși să mergi pe jos.

Nimic pe lumea nu topește grăsimea mai rapid, mai agresiv și mai „safe” decât mersul pe jos.

O oră pe zi - is all you need.

Dintr-o dată vezi cum kilogramele zboară fără să simți că faci nimic. E cam magic să poți să sari peste mese fără efort. E nemaipomenit să te saturi mult mai ușor și să lași în farfurie.

Orice dietă ai ține este extraordinar să simți senzația de foame mai rar și să nu ai pofte de dulce (sau sărat). Parcă dintr-o dată totul este mult mai simplu și plăcut", a scris Valentin Bunea pe Facebook.