Top platforme pe care se pot construi site-uri de e-commerce performante

Obiectivul fiecarui antreprenor care isi deschide un magazin online este sa vanda. Sa vanda mult. Pana acolo, insa, este nevoie de multa munca si, mai ales, de alegeri inspirate, fie ca este vorba de ideea de afacere, de crearea unui magazin online sau de vanzarea efectiva.

Unul dintre cei mai importanti pasi este acela al alegerii platformei online potrivite, care poate fi open-source (in care utilizatorul poate actiona liber in ceea ce priveste productia acesteia) sau de tip SaaS (Software as a Service – in care solutiile sunt oferite deja, iar mentenanta, asistenta si securitatea sunt garantate). Iata un top al celor mai bune si populare platforme online:

Shopify

Este foarte important modul cum se prezinta un magazin online si de aceea, pe langa contactarea unor servicii de web design este indicat sa se opteze pentru o platforma de e-commerce adecvata. Shopify este una dintre cele mai complete platforme de tip SaaS, oferind tot ce are un magazin nevoie pentru a vinde. Ea permite personalizarea design-ului si adaugarea unor extensii de functii.

Pe Shopify se pot vinde produse fizice, digitale, servicii si se pot face chiar si livrari directe. Avantajele sale ar fi: este populara, poate fi incercata gratuit si ofera asistenta non-stop. Un dezavantaj este ca datele se extrag mai dificil pentru a fi mutate pe alte platforme.

Wix

Este preferata in special de persoanele care isi deschid pentru prima data un magazin online, pentru ca este simplu de utilizat, conform specialistilor de la VeryCreative. Wix foloseste ferestre care se editeaza direct din website, prin drag and drop. Alte avantaje importante ar mai fi tariful lunar mic si asistenta tehnica. Ca dezavantaje trebuie amintit ca este o platforma pe care se poate realiza destul de greu o optimizare avansata si, in plus, este si limitata in ceea ce priveste functionalitatea si designul.

Joomla

Aceasta platforma open source are o cota de piata de 6%, gazduind peste 700.000 de site-uri si magazine online. Printre beneficiile pe care le ofera se numara: dezvoltarea si intretinerea rentabila, are o interfata de administrare care este simplu de utilizat, are optiuni foarte bune de proiectare, ofera suport pentru SEO si pentru template-uri mobile friendly, fiind si securizata. Dezavantajele platformei Joomla: necesita cunostinte tehnice, optimizarea SEO presupune o configurare intensa, trebuie personalizata cu module suplimentare, iar adaugarea categoriilor poate fi dificila.

OpenCart

Este o alta platforma de tip open-source si pentru ca a aparut mai tarziu fata de concurentii sai are o comunitate mai mica. Totusi, OpenCart este apreciata pentru codul ei care consuma putine resurse fiind totodata suficient de complexa pentru magazinele online. In plus, este usor de instalat, se incarca repede, dispune de multe extensii, dintre care unele sunt gratuite si are implementate in limbi straine. Un dezavantaj al sau ar fi ca este limitata in ceea ce priveste optimizarea si personalizarea designului.

Pe langa acest top 4, mai sunt si alte platforme populare in Romania: Magento, WooCommerce, PrestaShop, ShopMania.

In concluzie, daca pentru crearea unui site este nevoie sa se studieze toate ofertele de pe piata pentru a lua cea mai buna decizie, la fel se intampla si in cazul platformelor online, avand in vedere ca fiecare este potrivita pentru anumite afaceri si ca ofera avantaje si dezavantaje demne de luat in considerare.