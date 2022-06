Un tânăr cu sindrom Down a fugit din Ucraina cu condiția să-l întâlnească pe John Cena. Momentul emoționant al întâlnirii VIDEO

Mykhailo, un tânăr de 19 ani cu sindromul Down din Mariupol, Ucraina, a fugit din Ucraina.

Adolescentul a fost convins de mama sa să fugă din calea războiului, după ce femeia i-a promis că îl va întâlni pe luptătorul John Cena.

Cena a citit despre povestea tânărului din Ucraina și i-a îndeplinit dorința.

Adolescentul a fost vizibil emoționat la întâlnirea cu idolul său. Și John Cena a fost impresionat.

Momentul în care sportivul îl întâlnește pe Misha, un adolescent care a fugit din Ucraina după ce casa lui a fost distrusă, a devenit viral pe rețelele sociale.

Thank you to the @WSJ and @WWE who helped make this special visit possible. https://t.co/RpriCvjN3K— John Cena (@JohnCena) June 7, 2022