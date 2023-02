Vești proaste despre Simona Halep: "E stresată, așteaptă verdictul"

Simona Halep a anunţat, la 21 octombrie 2022 că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa Roxadustat.

De atunci a început un adevărat coșmar în viața Simonei, care nu se poate sfârși decât după ce își va afla suspendarea.

Noul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, vineri, că în mod sigur Simona este stresată în această perioadă având în vedere că aşteaptă verdictul în cazul de doping, transmite Agerpres.

"Nu am mai vorbit în ultimul timp. Sunt convins că Simona este stresată, aşteaptă verdictul. În acelaşi timp această perioadă se contabilizează şi sunt sigur că atunci când va primi verdictul va fi direct aptă de joc", a afirmat Cosac la finalul Adunării Generale a Federaţiei Române de Tenis.

"Cu Simona am avut şi consider că încă am o relaţie bună, din păcate, ea a stat mai departe ţinând cont de problemele ei. A fost mai mult plecată pentru a se linişti. Ea a fost în ultima perioadă alături de echipa lui Mouratoglou şi cred că a comunicat mai mult în partea aceea pentru că luptă împreună pentru aflarea adevărului şi pentru rezolvarea problemei cu suspendarea. Eu am mai spus de nenumărate ori, consider că este imposibil să se fi întâmplat ceva cu cunoştinţa ei. Sper să se dovedească unde s-a greşit. Pot să bag mâna în foc că Simona nu a făcut niciodată aşa ceva conştient", a precizat și Florin Segărceanu, fost căpitan nejucător al echipei României.