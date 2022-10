Toni Iuruc, despre Simona Halep, suspendată pentru dopaj: ”Vă dezvălui ceva în premieră”

Toni Iuruc, fostul soţ al Simonei Halep, a declarat, vineri, că sportiva nu s-ar fi dopat nici dacă i-ai fi tăiat mâna” şi este “bolnavă de corectitudine”.

Iuruc a precizat, pentru fanatik.ro, că Halep nu bea nici măcar apă dacă sticla nu era sigilată şi nu lua nici măcar o vitamină fără să întrebe medicul.

Ads

„Sunt şocat, nu-mi revin de o oră, sunt şocat şi iarăşi şocat! Nu pot să cred aşa ceva. O cunosc de trei ani pe Simona, din care minimum doi în circuit, şi vă jur că această fată, fosta mea soţie, este obsedată de un singur lucru: cinstea! Poţi să-i iei orice Simonei, dacă i-ai luat cinstea, corectitudinea, o omori! Nu mai e om! Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, cu acel test, dar probabil este o greşeală.

Simona nu ar fi făcut aşa ceva nici dacă i-ai fi tăiat mâna ca să nu mai joace tenis. Simona Halep nu ar trişa niciodată, cariera ei este blazonul ei şi o ştiu cel mai bine… Ştiţi foarte bine că abia am terminat divorţul, aş fi putut să spun ”No comment”. Nu am cum să fac aşa ceva, când cunosc acest om atât de bine, când am stat cu ea atâţia ani. Simona era obsedată să nu greşească. Vă dezvălui ceva în premieră: nu bea niciodată nici măcar apă dacă sticla nu era sigilată. O desigila cu mâna ei, mereu era atentă. Vă mai spun ceva. Nu lua nici măcar o Vitamina C fără să întrebe medicul. Este bolnavă de corectitudine”, a afirmat el.

Ads

“Nu pot eu să-mi dau cu presupusul ce s-a întâmplat, nu sunt specialist în antidoping, dar vă spun apăsat că Simona nu putea să facă aşa ceva! Nu putea să recurgă la aşa ceva. Chiar dacă ne-am despărţit, susţin cu tărie, până în pânzele albe acest lucru: Simona are un suflet curat!! Habar nu am cum a apărut povestea asta, nu sunt specialist, nu pot să dau eu verdicte. Dar pot să vă garantez un lucru, pentru că am fost non-stop alături de ea în ultimii ani, fata asta nu putea să facă aşa ceva. Undeva este o greşeală…

Ceva s-a întâmplat, nu vreau să mă gândesc la altele. Nu contează că ne-am despărţit, adevărul este unul singur: Simona este un om crescut cu o morală şi cu o datorie pentru adevăr, principii pe care nu le-ar abandona niciodată, pentru nimic în lume. Vorbesc acum de tenismena Simona Halep, de sportivul Simona Halep, pentru care, repet, cinstea e mai presus decât orice. Îmi pare foarte rău, sunt şocat, mi-e foarte greu să-mi revin şi să-mi găsesc cuvintele. Vreau doar să fie puternică şi adevărul să iasă la iveală. Pur şi simplu, refuz să cred că Simona ar face aşa ceva. Tot ce a câştigat a câştigat prin muncă şi prin sacrificii. Nu e posibil aşa ceva, e ceva ce a apărut pe circuitul testului, pe care nu-l înţeleg”, a mai afirmat Iuruc.

Simona Halep a fost depistată pozitiv în urma unui control făcut la US Open, competiţie la care a fost eliminată în primul tur. Românca a fost suspendată provizoriu.