Decizie incredibilă luată de organizatorii de la Wimbledon

Organizatorii de la Wimbledon au decis să nu mai folosească apelativele "Domnişoară” şi "Doamnă” în lista câştigătorilor turneului de tenis, a anunţat joi presa britanică.

All England Lawn Tennis Club a folosit aceste apelative în faţa numelor campioanelor feminine, dar nu a făcut acest lucru pentru bărbaţi.

Anul trecut, câştigătoarea turneului, australianca Ashleigh Barty a fost trecută drept "Domnişoara A. Barty", în timp ce câştigătorul a fost prezentat ca N. (pentru Novak) Djokovici.

Potrivit Times, organizatorii celebrului turneu hotărâseră deja în 2019 să nu mai anunţe numele jucătorilor precedaţi de titluri de civilitate şi au luat decizia să facă acest lucru şi pentru palmares.

De asemenea, au optat pentru a nu folosi numele de căsătorit pentru campionii care au câştigat la Wimbledon. Astfel, americanca Chris Evert a fost numită cu acest nume pentru victoria ei din 1976 dar a apărut pe lista pentru cea din 1981 sub cea a "Madame J. M. Lloyd", după căsătoria ei în 1979 cu tenismenul britanic John Lloyd. Acum apare în topurile acelui an sub numele de C. Evert Lloyd.