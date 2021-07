Cea mai buna veste pentru Simona Halep de la Wimbledon. Ce se intampla in clasamentul WTA. Recordul detinut de romanca

Simona Halep (29 de ani), detinatoarea trofeului la Wimbledon, isi va pierde locul pe podiumul clasamentului WTA la finalul competitiei de la Londra, insa nu va iesi din Top 10 mondial.

In ierarhia virtuala, care va fi data publicitatii luni, Simona Halep a alunecat de pe locul 3 pana pe 9, ca urmare a faptului ca i s-au scazut cele 2.000 de puncte cucerite in 2019, atunci cand a castigat trofeul la Wimbledon.

Ads

Marti, in urma disputarii sferturilor de finala la Londra, Simona Halep a aflat ca nu mai poate fi depasita deocamdata de nici o jucatoare.

Halep a intrat in Top 10 mondial in ianuarie 2014, iar de atunci s-a aflat permanent in aceasta postura onoranta, adunand peste 370 de saptamani, un record pentru tenismenele aflate in activitate.