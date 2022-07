Ce poreclă de temut a primit Simona Halep după parcursul perfect de la Wimbledon

Simona Halep este în semifinalele turneului de la Wimbledon, după un parcurs perfect în care n-a pierdut niciun set în cinci partide.

Ultima victimă a Simonei a fost americanca Amanda Anisimova, în fața căreia românca a făcut un meci perfect, câștigat cu 6-2, 6-4.

„Ucigașa tăcută, Simona Halep, a răpus-o rapid pe Amanda Anisimova, calificându-se în semifinale la Wimbledon”, a scris Sportstar, porecla Simonei fiind preluată în presa internațională.

Simona Halep va juca astăzi, de la ora 15.30, contra Elenei Rybakina, din Kazahstan, pe care o conduce cu 2-1 la meciurile directe.

În cealaltă semifinală se vor întâlni Tatiana Maria și Ons Jabeur.

Halep made quick work of Amanda Anisimova with a 6-2, 6-4 win, going through to the #Wimbledon semifinals.

Match report 👉 https://t.co/053qHPLaL5pic.twitter.com/TgX3iEpAs1— Sportstar (@sportstarweb) July 6, 2022