Simona Halep, susținută de compatrioți la turneul din Austria. Mesajul în limba română al tenismenei

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Linz după o revanşă luată în faţa sportivei din Belarus Aliaksandra Sasnovich. Românca îşi doreşte, după evoluţia bună din acest meci, să-şi îmunătăţescă returul şi să nu mai joace pe centru, aşa cum a făcut marţi.

"Cred că şi-a schimbat un pic jocul, a jucat mai rapid, mai plat şi a fost foarte greu de returnat acele mingi, nu săreau prea mult, plus că a fost mult mai agresivă. Am simţit că am făcut un pic pasul înapoi şi am devenit defensivă.

Măine aş vrea să returnez mai bine şi să deschid terenul mai bine, pentru că eu cred că astăzi am jucat prea mult pe centrul terenului.

Dar, per total, cred că am făcut un meci bun, am pierdut împotriva ei în urmă cu câteva săptămâni, astfel că a fost grozav că am putut câştiga astăzi. Vă mulţumesc tuturor. Este întotdeauna frumos să am susţinere, de fapt o mare susţinere şi vă simt energia. Vă mulţumesc că aţi venit, vă aştept şi mâine.

(n.r. - în română pentru numeroşii compatrioţi din tribună) Vă mulţumesc că aţi venit şi că mă susţineţi", a spus Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 22 WTA şi cap de serie numărul 2, a învins-o, marţi, cu scorul de 7-5, 6-3, pe Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 85 WTA, în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Linz, fază în care a fost direct acceptată.



În sferturi, Simona Halep va evolua cu italianca Jasmine Paolini, locul 51 WTA şi cap de serie numărul 7.

Scorul întâlnirilor directe dintre Halep şi Paolini este de 1-0 în favoarea româncei (6-3, 6-4, în turul al doilea al turneului de la Roma, în 2020).