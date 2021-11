Simona Halep, locul 22 WTA şi cap de serie numărul 2, a învins-o, marţi, cu scorul de 7-5, 6-3, pe Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 85 WTA, în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Linz, fază în care a fost direct acceptată.

După aproape o lună, Halep a avut-o din nou în faţa ei pe jucătoarea care i-a pus capăt traseului la Indian Wells (5-7, 4-6), în turul al treilea. De atunci, românca a jucat opt meciuri şi a mai pus ceva la forma ei sportivă atât de afectată de accidentarea suferită în luna mai la gambă.

Sportiva din Belarus a afişat la un moment dat, când era pe val, o atitudine superioară, iar jucătoarea română a observat probabil acest lucru, a adunat multă furie pe parcursul acestui meci, pe care a transformat-o însă într-o energie pozitivă, cu care şi-a surclasat rivala în partea a doua a meciului.

"Numai linii şi numai neţ", a izbucnit Halep la 2-0 şi 40-30 în setul al doilea, când adversara a reuşit un punct norocos, după ce mingea a lovit banda fileului.

Sasnovici a pus şi ea un ghem pe tableă la 0-3, apoi s-a mers cu serviciul până la final, astfel că Halep s-a impus cu 6-3, după o oră şi 38 de minute de la start.

În faza următoare, Simona Halep va evolua cu italianca Jasmine Paolini, locul 51 WTA şi cap de serie numărul 7.

Calificarea în sferturi este recompensată cu un premiu de 4.677 de euro şi cu 60 de puncte WTA.

🇷🇴 @Simona_Halep reverses the Indian Wells result against Sasnovich and is through to the quarterfinals in Linz!#WTALinz pic.twitter.com/JMnUnJoxzF— wta (@WTA) November 9, 2021