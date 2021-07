Simona Halep revine pe teren la o săptămână după Olimpiadă. Românca e a 10-a favorită a turneului

Tenismena Simona Halep (29 de ani, locul 10 WTA) își pregătește revenirea în circuit, la mai mult de trei luni după accidentarea suferită la Roma.

Din cauza problemelor medicale la gamba stângă, Simona Halep a ratat două turnee de Mare Șlem, Roland-Garros și Wimbledon, dar și participarea la Jocurile Olimpice pentru România.

Există șanse mari ca jucătiarea noastră să-și facă reintrarea în circuitul WTA la exact o săptămână distanță după încheierea Olimpiadei de la Tokyo (23 iulie - 9 august).

Astfel, conform organizatorilor turneului WTA 1000 de la Cincinnati (programat începând cu 16 august), Simona Halep se află pe lista de înscrieri, în postura de favorită numărul 10.

