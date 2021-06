Probleme pentru Simona Halep. Romanca s-a retras de la un turneu important de tenis. Care este motivul

Simona Halep, locul 3 WTA, s-a retras de la turneul de categorie WTA 250 de la Bad Homburg, cu premii de 235.000 de dolari, au anuntat organizatorii.

Jucatoarea romana a luat aceasta decizie dupa ce a constatat ca nu este total refacuta dupa accidentarea suferita la Roma. Ea nu a participat nici la conferinta de presa programata sambata, inaintea turneului care trebuie sa inceapa luni.

Halep a suferit o ruptura musculara la gamba stanga, la 12 mai, in meciul din primul tur al turneului de la Roma, disputat cu germana Angelique Kerber. Din acest motiv, romanca a ratat participarea la French Open, al doilea grand slam al anului.

Ea isi propusese sa debuteze in sezonul pe iarba in Germania, unde a ajuns in aceasta saptamana si a inceput antrenamentele, si apoi sa participe la turneul de la Wimbledon, la care este detinatoarea trofeului.