Interviu cu Simona Halep: După căsătorie, m-am gândit la retragerea din tenis!

Simona Halep a dezvăluit într-un interviu care este marele ei obiectiv pentru 2022 și ce o motivează în acest moment al carierei.

Simona Halep a acordat un interviu celor de la WTA în care a spus că nu poate fi vorba de o retragere în acest moment al carierei, însă după căsătoria de anul trecut și accidentările suferite a bătut-o acest gând.

WTA Insider: Cum definești succesul pentru tine în 2022?

Halep: Să revin în Top 10. Acesta este obiectivul principal și acesta este de fapt singurul obiectiv. Dar tot ceea ce vine împreună cu el este un bonus și vom vedea. Dar accentul este să revin în Top 10.

WTA Insider: Te-ai căsătorit anul trecut și glumeai că te simți bătrână acum la 30 de ani. Cum vezi următoarea fază a carierei tale?

Halep: M-am gândit că sunt aproape de finalul carierei, dar sincer după acest pre-sezon și cum mă simt acum la turneu, simt că mai am câțiva ani de jucat. Soțul meu mă sprijină în această direcție, și familia mea. Echipa mea spune că sunt încă suficient de bună ca să merg acolo și să concurez, așa că încă nu mă gândesc la retragere. Vreau doar să mă bucur și să dau tot ce am mai bun pentru că știu că există o altă șansă.

WTA Insider: Ce te motivează în acest moment al carierei tale?

Halep: Să văd cât de bună mai pot fi, să văd cât de mult mai pot câștiga. Sunt motivată să fac tot ce pot în fiecare zi. Încă îmi plac tenisul și competiția. Încă vreau din ce în ce mai mult de la mine. Am o echipă bună, am oameni drăguți în jur. Aceasta este motivația mea. Nu am un singur lucru care mă motivează, cum ar fi un turneu sau un rezultat.

WTA Insider: Ai terminat anul bine, cu finală la Cluj-Napoca și semifinale la Linz. Cât de pozitivă te simțeai la sfârșitul sezonului trecut?

Halep: Acesta a fost obiectivul după US Open. Acolo, de fapt, am simțit că am jucat decent și pentru a fi mai bun trebuie să continui să joc. De aceea am ales turnee mici pentru a obține mai multe meciuri, ceea ce am făcut. Am avut meciuri bune și m-am simțit bine după Linz, chiar dacă a trebuit să mă retrag din cauza genunchiului.