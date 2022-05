Simona Halep, categorică în privința comparației cu Serena Williams. Ce a spus românca despre legenda din tenis

Simona Halep este în optimile de finală la Madrid după victoria categorică în fata Paulei Badosa, 6-3,6-1.

În capitala Spaniei, românca a vorbit despre comparația cu Serena Williams dupa ce fostul antrenor al americancei, Patrick Mouratoglou, este noul tehnician al Simonei.

Ads

În optimi, sportiva din Constanța va da peste o tenismenă din SUA, tânăra Coco Gauff.

"Nimeni nu se poate compara cu Serena, nu am de gând să fac asta. Patrick știe că sunt o persoană diferită, cu un stil diferit. Nu vorbim despre asta, ne concentrăm pe noi înșine, pe ceea ce trebuie să facem pentru a deveni cele mai bune versiuni ale noastre", a spus Simona Halep în cadrul unei conferințe de presă la Madrid, conform digisport.

Și antrenorul Patrick Mouratoglou este plăcut surprins de colaborarea cu Simona Halep.

"A fost, realmente, o alegere de suflet. Mereu am făcut așa, mi-am urmat întotdeauna instinctele. Simona este o jucătoare excepțională care a făcut deja lucruri fantastice în cariera sa.

Avem o relație bazată pe încredere peste care putem construi ceva. Ea încă are capacitatea de a face lucrurile mult mai bine decât le face la ora actuală. Are 30 de ani, aceeași vârstă pe care o avea și Serena când am început să lucrez cu era", a declarat Mouratoglou, pentru France TV Info.