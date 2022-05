Simona Halep a promis că va învăța limba franceză după prima victorie de la Roland Garros. Ce a spus românca despre adversara sa

Simona Halep a recunoscut superioritatea germancei Nastasja Schunk în setul al doilea al partidei pe care au disputat-o în turul I al French Open.

"Vă mulţumesc pentru atmosfera frumoasă şi sunt foarte fericită că sunt din nou la Roland Garros. Nu am jucat anul trecut aici, mi-a lipsit această atmosferă şi, chiar dacă a fost o victorie dificilă, mă bucur că am câştigat.

Ads

În al doilea set, ea a lovit mingea puternic şi nu am avut răspuns, dar, într-adevăr, am rămas concentrată, am rămas puternică şi sunt foarte fericită că am putut termina acest meci. (n.r. - care sunt obiectivele la această ediţie a RG) Să joc mai bine în turul următor, acesta este obiectivul şi mă concentrez asupra lui.

Vreau să dau totul de fiecare dată când intru pe teren şi să lupt, ca astăzi. Îmi place atmosfera, suporterii mă încurajează întotdeauna, am jucat câteva finale aici, am un public mare, merci beaucoup din nou. Acum am un antrenor francez, probabil că voi învăţa limba franceză în viitor, ca să pot vorbi în franceză, aici", a spus ea, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 19, s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Roland Garros, după ce a învins-o, marţi, cu scorul de 6-4, 1-6, 6-1, pe Nastasja Schunk, locul 165 WTA, prezentă pe tabloul principal ca lucky loser.

Simona Halep va evolua în faza următoare cu chinezoaica Qinwen Zheng, locul 74 WTA. Halep a învins-o pe Zheng, la începutul anului, cu 6-3, 6-2, în semfinale la Melbourne Summer Set 1.