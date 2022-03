Simona Halep, prima reacție după ce și-a năucit adversara în sferturi la Indian Wells

Simona Halep a continuat parcursul excelent de la Indian Wells și în sferturile de finală.

Tenismena din România a câștigat meciul cu Petra Martic în două seturi, 6-1, 6-1 și s-a calificat în semifinale.

53 de minute a durat partida Simonei Halep din sferturile de finală.

"A fost un meci foarte bun. Cred că am jucat cel mai bun tenis al meu din acest an.

Sunt foarte fericită.

Știam că va fi un meci greu, dar m-am descurcat bine. Am avut o misiune și am dus-o la bun sfârșit. Am pregătit atent returul, are acel serviciu kick, iar la înălțimea mea e dificil.

Le mulțumesc fanilor", a spus Simona Halep la Digisport.