Simona Halep, prima reacție după victoria fabuloasă de la Moscova. Care a fost punctul său forte

Simona Halep s-a calificat în turul următor la Moscova, după victoria cu Anastasia Potapova, în două seturi, 6-1, 6-4.

Românca a dezvăluit secretul său din primul meci de la Kremlin Cup.

"A fost un meci dificil. Este dificil să o întalnesti. Știam că va fi o partidă dură.

Am rămas încrenzătoare pănă la final. Serviciul m-a ajutat mult azi.

E greu sa ma gandesc la titlul acum pentru că am fost accidentatată in acest sezon.

Am amintiri placute de aici, din 2013", a spus Simona Halep la Digi Sport la finalul meciului.