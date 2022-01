Simona Halep, reacție acidă despre Novak Djokovic

Simona Halep s-a întors în România din Australia, unde a participat la primul Grand Slam al anului.

Românca a fost eliminată în optimi de Alize Cornet după un meci istovitor din cauza căldurii de la Melbourne.

Întrebată din nou despre cazul Djokovic, Halep a vorbit despre vaccinare și l-a atacat subtil pe tenismenul sârb.

"Cred că tenisul nu avea nevoie de aşa ceva, nici nu am fost prea mult implicată, eram în timpul turneului şi chiar nu îmi plac astfel de lucruri. Eu m-am vaccinat, aşa că sunt pro această treabă şi consider că, atunci când sunt reguli şi când specialiştii spun că așa trebuie să facem, îi ascult", a spus Simona Halep la întoarcerea în țară.

Ads

După Australian Open, sportiva din Constanța a ajuns pe locul 23 în clasamentul WTA.

" A fost soare. M-a dărâmat la Australian Open. Sunt ok cu felul în care am ajucat, sunt ok cum a fost această deplasare. Nu am de ce să-mi reproșez. Mă simt mult mai bine fizic ca anul trecut", a mai spus Simona Halep.