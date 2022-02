Simona Halep, prima reacție după ce a pierdut semifinala cu Ostapenko la Dubai. Românca a câștigat primul set, dar apoi a căzut inexplicabil

Simona Halep a fost eliminată în semifinale la Dubai, fiind învinsă de Jelena Ostapenko, în trei seturi, 2-6, 5-7, 0-6.

La finalul meciului, tenismena din România a superioritatea letonei.

Halep a câștigat primul set, dar apoi nu a putut să-i țină frâu lui Ostapenko, pierzând următoarele două.

După turneul din Emiratele Arabe Unite, Simona Halep va participa la Doha, unde va juca în primul tur cu franțuzoaica Caroline Garcia.

"Cu o astfel de adversară, este greu să menții o formă sau un ritm. A fost ciudat și primul set, dar am fost destul de puternică pe picioare și am returnat mingile cât de bine am putut. În setul doi, a luat ea conducerea foarte rapid, cu lovituri direct câștigătoare. Nu prea am avut șanse. Apoi am revenit și am fost aproape să câștig.

Se întâmplă uneori să nu se întâmple cum îți dorești. Acesta este jocul ei (n.r. – să lovească mingea puternic), nu cred că are alt plan, indiferent cu cine joacă. Dă tare și e greu să returnezi. Mă nemulțumește setul trei, pentru că mi-am pierdut concentrarea și n-am mai stat acolo punct cu punct. Dar nu pot să stric toată săptămâna doar pentru acest set. Bineînțeles, sunt supărată pentru ce s-a întâmplat în setul trei. Dar merg înainte și, cu astfel de meciuri, o să devin mai bună din punct de vedere mental", a spus Simona Halep pentru Digi Sport.