Problemele pe care le-a avut Simona Halep în meciul cu Ons Jabeur. Tenismena a dezvăluit totul

Simona Halep a părăsit competiția la Madrid după înfrângerea în fața lui Ons Jabeur, 3-6,2-6.

Românca nu a avut nicio șansă cu tenismena din Tunisia și a recunoscut după partidă ca nu s-a ridicat la un nivel bun.

După eliminarea din sferturile de finală din Spania, Simona Halep va participa la turneul de la Roma, care va începe săptămâna viitoare

"N-am simțit bine mingea pentru că nici Ons nu mi-a dat ritm și mi-a schimbat cadența execuțiilor foarte mult, iar la un moment dat am intrat în panică. N-am mai simțit terenul, nu am mai simțit ce trebuie să fac.

Ons are o mână extraordinară și parcă tot timpul m-a surprins. Am fost și eu mai lentă în tot ceea ce am făcut și, probabil, de-asta n-am putut să ajung la scurtele ei. La un moment dat, am vrut să intru mai mult în teren, sărea mingea puțin cam mult și nu am avut timing însă", a spus Simona Halep conform Prosport.