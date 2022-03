Simona Halep, despre Darren Cahill: "Mă panichez. Să nu vorbim despre asta "

Simona Halep a vorbit după meciul cu Petra Martic despre situația lui Darren Cahil.

Antrenorul australian a anunțat pe rețelele de socializare că întrerupe colaborarea cu tenismena Amanda Anisimova din cauza epuizării.

Fostul tehnician al Simonei Halep a fost nevoit să stea mult timp în carantină în ultimii doi ani din cauza restricțiilor legate de Covid - 19.

Sportiva din Constanța și Darren Cahill au colaborat aproape 6 ani de zile.

Imediat după calificarea în semifinale la Indian Wells, Simona Halep a spus tot ceea ce simte despre antrenorul australian.

"În ultimii ani, cel mai greu a fost să călătorești și să stai în bule. El a fost în cea mai grea situație pentru că a stat foarte mult în carantină. Nu știu cum a rezistat. Nici nu vreau să-mi imaginez cum e să stai 14 zile într-o cameră fără un geam, fără aer proaspăt.

Era foarte greu pentru el. Simțeam anul trecut că se chinuie. L-am văzut acum în Australia și i-am zis că are nevoie de odihnă. Nu m-a ascultat. Dar sunt sigură că este suficient de puternic încât să revină. Are nevoie, cu siguranță, să petreacă timp cu familia lui și să bucure de viața. Am văzut mesajul lui și m-am întristat pentru că simte asta. Dar cu siguranță va fi bine.

Cred că a stat de cinci ori în carantină. Să nu vorbim despre asta, pentru că mă panichez. Dar a fost foarte puternic. Cred că cele 28 de zile după US Open au umplut paharul. S-a chinuit în acele momente. E greu pentru toți. Îmi pare rău pentru el, dar e suficient de puternic", a spus Simona Halep despre Darren Cahill.