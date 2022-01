Simona Halep, prima reacție după calificarea în finala de la Melbourne. Care au fost punctele forte ale tenismenei din România

Simoma Halep a declarat că a jucat mai bine în meciul cu Qinwen Zheng din semifinalele turneului de la Melbourne decât a făcut-o în partida anterioară, cu Viktorija Golubic. Românca nu a uitat de faptul că a servit "groaznic" vineri şi a precizat că în jocul cu Zheng şi-a relaxat mai mult mâna la serviciu.

"Este o senzaţie deosebită să joc finala la primul turneu al anului. Sunt fericită, cred că am jucat bine azi, ambele am jucat bine şi e drăguţ să văd că pot începe acest an destul de bine, pentru că anul trecut nu a fost uşor. La unele mingi i-am simţit puterea, este destul de puternică şi nu este uşor să returnezi astfel de mingi.

Cu siguranţă serviciul m-a ajutat un pic mai mult astăzi, mi-am relaxat mâna un pic mai mult decât ieri. Ieri a fost groaznic. Azi am jucat mai bine şi sunt fericită de asta. (n.r - ce lecţii a învăţat după anul trecut)

Lecţia a fost că încă iubesc tenisul şi încă vreau să fiu pe teren. Sunt aici şi vreau să uit de anul trecut, de accidentare. Vreau să mă bucur acum, să dau ce am mai bun la fiecare meci pe care îl joc şi să muncesc mai mult", a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 20 WTA şi cap de serie numărul 2, s-a calificat în finala turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1, după ce a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 6-2, pe chinezoaica Qinwen Zheng, locul 126 WTA, venită din calificări.

Jucătoarea română va evolua în ultimul act cu rusoaica Veronika Kudermetova, locul 31 WTA şi cap de serie numărul 3. Kudermetova este în finală, după ce japoneza Naomi Osaka locul 13 WTA şi cap de serie numărul 1, s-a retras din cauza unor probleme abdominale.