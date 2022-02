Simona Halep, alături de un francez la turneele de la Dubai și Doha. Ce spune tenismena despre viitorul său

Simona Halep a plecat spre țările arabe, acolo unde în luna februarie va participa la turneele de la Dubai și Doha.

Fără antrenor, tenismena din România va lucra alături de un sparring partner francez, care lucrează în celebra academie a lui Patrick Mouratoglou.

Halep a avut cuvinte de laudă despre fostul său tehnician, australianul Darren Cahill.

"Sunt pregătită și chiar îmi plac aceste două turnee, așa că sper să fac treabă bună. Nu obișnuiesc să-mi discut deciziile, domnul Marcu știe, domnul Dobre știe de ce am luat această decizie, cred că e suficient.

Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem. În 2013, am fost în această situație și am fost OK. Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine.

Ads

Internațional, sunt sigur că e cel mai bun antrenor (n.r. – Darren Cahill), nu vreau să compar pe nimeni cu el. Am lucrat șase ani cu el și este deosebit ca antrenor.

Vreau să văd cum este la aceste două turnee, apoi mă întorc acasă, apoi în plan este să merg la Academia Mouratoglou, că n-am mers niciodată. Este o provocare, o experiență și un lucru pozitiv, din punctul meu de vedere. Chiar sunt entuziasmată. N-am nicio presiune.

Mai am câțiva ani, vreau să fac tot ce pot. Nu știu despre viitor prea mult, vreau să amân cât se poate de mult finalul carierei. După ce am încheiat colaborarea cu antrenorii din România, am simțit că următorul pas trebuie să-l fac spre international și m-am gândit la Academia Mouratoglou, pentru că mulți jucători de top se pregătesc acolo și am înțeles că este o atmosferă foarte plăcută

Ads

Așteptări am de la mine din punctul de vedere al jocului, dar la rezultate nu pot să am așteptări, să câștig un turneu. Dar asta e dorința mea și pentru asta muncesc", a spus Simona Halep conform Digi Sport.

Turneul de tenis de la Dubai va avea loc în perioada 14-19 februarie, iar cel de la Doha între 20-26 februarie.