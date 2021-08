11 victorii la rând în circuitul WTA! Cu ea joacă Simona Halep în turul doi la Montreal. Ora meciului de miercuri noapte

Americanca Danielle Collins, locul 28 mondial, a învins-o pe Jil Teichmann (Elveţia), locul 65 mondial, şi va fi adversara Simonei Halep în turul doi la turneul de categorie WTA 1000 de la Montreal.

Collins s-a impus cu scorul de 4-6, 6-1, 6-3, după o oră şi 57 de minute de joc. Este a 11-a victorie la rând pentru tenismena americană în circuitul WTA, serie încununată de două trofee, la Palermo și San Jose.

Halep, locul 13 mondial şi cap de serie 6, şi Collins s-au mai întâlnit o singură dată, în 2014, în primul tur la US Open, când s-a impus sportiva din Constanţa.

Meciul dintre Halep şi Collins va avea loc loc în noaptea de miercuri spre joi, nu mai devreme de ora 02.00.

Pentru Simona Halep turneul de la Montreal este prima competiţie după accidentarea suferită la gambă. Halep nu a mai jucat din 12 mai, când s-a accidentat la turneul de la Roma.

Danielle Collins sets up a clash with Simona Halep in round 2!#OBN21 pic.twitter.com/CdqwZ4DQeX— wta (@WTA) August 11, 2021