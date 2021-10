Simona Halep, mesaj impresionant despre Emma Răducanu! Românca, plecăciuni în fața tenismenei britanice

Simona Halep a spus cuvinte mari despre Emma Răducanu în presa britanică.

Tenismena din România a ridicat-o în slăvi pe câștigătoarea de la US Open din acest an.

Halep este mândră ca Emma Răducanu a fost adoptată în țara de origine a tatălui său, România.

Cele două sportive se află la Cluj, acolo unde participă la turneul de tenis Transylvania Open.

"Nu am vorbit cu Emma despre tenis. Este o onoare să spună despre mine că am fost un model și o inspirație pentru ea. Mă bucur că a spus aceste lucruri. Oricum, noi am adoptat-o, ca să zic așa, suntem mândri de ea.

Iar Răducanu este un nume autohton, lumea o consideră româncă. Va avea mulți fani aici.



Ceea ce a reușit la US Open este incredibil. Are tot meritul pentru că a jucat extraordinar. A avut un mental extraordinar. A arătat un tenis foarte bun, o mișcare foarte bună în teren. Cred că are potențialul de a câștiga orice, din moment ce este deja câștigătoare de Grand Slam.

Poate să intre în top 10 WTA foarte repede. Are un viitor luminos dacă o ține tot așa. Presiunea este pe umerii ei. Ar fi bine să ne bucurăm de tenisul ei, de modul în care se prezintă. Este foarte drăguță, dar trebuie să aveți răbdare cu Emma Răducanu", a spus Simona Halep pentru presa britanică, conform Digi Sport.