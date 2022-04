Ce crede Simona Halep despre jocul ei, după prima victorie de la Madrid

Simona Halep a trecut la pas în turul secund al turneului de la Madrid, după o victorie cu scorul de 6-2, 6-3, în fața chinezoaicei Shuai Zhang, locul 40 WTA.

Simona Halep s-a declarat muţumită de evoluţia ei după partida câştigată în faţa chinezoaicei Shuai Zhang, în primul tur al Madrid Open.

"Am fost concentrată, am fost agresivă, am stat bine pe picioare, am ştiut ce trebuie să fac. A fost un meci bun şi chiar am jucat bine, considerând că e primul din turneu şi ţinând cont de faptul că nu am jucat de o lună. Am întodeauna senaţii extraordinare jucând aici, la Madrid, unde am avut întotdeauna o atmosferă foarte bună. Acest an poate fi unul bun, nu am aşteptări în ceea ce priveşte rezultatele, vreau doar să joc cel mai bun tenis când intru pe teren. Nu contează cu cine joc în turul al doilea, va fi o mare provocare pentru mine şi abia aştept să joc un alt meci aici", a declarat Halep, pe teren.

Halep va evolua în turul al doilea cu spaniola Paula Badosa, locul 2 WTA, sau cu rusoaica Veronika Kudermetova, locul 25 WTA. După retragerea polonezei Iga Swiatek, locul I WTA, Badosa este principala favorită a turneului, chiar dacă figurează ca fiind cap de serie numărul 2.