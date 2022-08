Simona Halep e în sferturi la Toronto! Va juca împotriva unei adversare pe care a bătut-o mereu

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Toronto, după o victorie în două seturi, 6-2, 7-5 cu Jil Teichmann, din Elveția, locul 21 WTA.

Simona Halep, locul 15 WTA va juca în sferturi împotriva americancei Cori "Coco" Gauff, locul 11 WTA. Aceasta a avut parte de un meci incredibil în optimi. Ea a trecut de Aryna Sabalenka după trei ore și 13 minute de joc, scor 7-5, 4-6, 7-6.

Simona Halep şi Coco Gauff au mai fost adversare de trei ori, toate meciurile fiind câştigate de româncă. Două partide au avut loc în 2022 (Indian Wells şi Madrid), iar un altul la Wimvbledon (2019). Gauff nu i-a luat nici măcar u nset româncei până acum.

“Le mulţumesc tuturor pentru că au venit. Este o plăcere să joc aici. A fost foarte dificil din cauza vântului, am ratat multe şi nu am simţit mingea, a fost greu şi la retur. Dar mă bucur că am rămas în joc mental şi am câştigat. Mă aştept mereu la o luptă grea cu Gauff. Sunt aici ca să lupt pentru fiecare meci pe care îl joc”, a spus Halep după meciul cu Teichmann, în interviul de pe teren.

Prin calificarea în sferturi, Halep şi-a asigurat un premiu de 61.300 de dolari şi 190 de puncte. Sportivele învinse în optimi primesc câte 30.660 de dolari şi 105 puncte.