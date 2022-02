Caroline Garcia, reacție de milioane după ce a învins-o fără emoții pe Simona Halep. Românca o bătuse de șapte ori până acum

Simona Halep a pierdut în primul tur la Doha în fața Carolinei Garcia, 4-6,3-6.

Tenismena din România conducea la meciurile directe cu 7-1, dar, în Qatar, Halep nu a avut nicio șansă în fața franțuzoaicei.

Caroline Garcia a fost extrem de fericită după succesul în fața Simonei.

"Am jucat foarte bine azi. Nu a fost ușor, având în vedere și condițiile, a bătut vântul destul de tare. În plus, împotriva Simonei am pierdut șapte meciuri. A fost o bătălie extraordinară împotriva ei, ca de obicei. Dar astăzi am jucat agresiv și am avut o abordare pozitivă pe toată durata partidei.

Simona a avut o săptămână foarte bună la Dubai, a venit plină de încredere aici. Eu n-am câștigat multe meciuri în acest an, a fost complicat pentru mine. Dar fiecare meci este o șansă, știu că trebuie să lupt până la final, sunt foarte mulțumită de jocul meu astăzi.

Sper că voi căpătă încredere după această victorie și voi juca mai bine. Iau meci cu meci și sunt mulțumită că voi juca în runda următoare", a spus Caroline Garcia la Digi Sport.