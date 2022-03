Simona Halep intră în istoria Indian Wells: topul în care e lângă Davenport, Șarapova și Martina Hingis

Simona Halep s-a calificat pentru a patra oară în semifinale la Indian Wells, turneu pe care l-a și câștigat în urmă cu șapte ani.

Simona a învins-o fără emoții pe Petra Martic și se îndreaptă spre un adevărat blockbuster în semifinale, cu poloneza Iga Swiatek.

Pentru Simona, este a patra calificare în careul de ași al turneului californian.

În istoria turneului Indian Wells doar trei jucătoare au reușit de mai multe ori să ajungă până în semifinale. E vorba de Lindsay Davenport (8), Maria Șarapova (6) și Martina Hingis (5).

De asemenea, Simona a ajuns deja în 2022 la a treia semifinală, adică tot atâta câte reușise în tot anul 2021.

Only Lindsay Davenport (8), Maria Sharapova (6), Martina Hingis (5) have done so more times.

Halep has reached 3 SFs in 2022 (Melbourne 250, Dubai), matching her season tally in 2021 (Stuttgart, Cluj-Napoca, Linz). pic.twitter.com/yCtpfWJuIj— WTA Insider (@WTA_insider) March 17, 2022