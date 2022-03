Simona Halep, locul 26 WTA, a fost eliminată, marţi, în primul tur al competiţiei demonstrative organizate înainte de startul turneului de la Indian Wells.

Halep a fost învinsă cu scorul de 10-7 de Arina Sabalenka din Belarus, locul 3 WTA, în sferturile de finală ale competiţiei.

"Împotriva Arinei este foarte greu să joci fără încălzire. E bine că am luat şapte puncte, a fost distractiv să joc în faţa spectatorilor, este întotdeauna o plăcere să joc aici, la Indian Wells, aşa că vă mulţumescu tuturor! Este foarte special şi emoţionant, pentru că la începtul carierei mele am câştigat turneul şi a fost imens pentru mine la acea vreme. Este întotdeauna o plăcere, sper să am alte amintiri plăcute de aici", a spus Halep, după meci.

Competiţia şi premiul de 150.000 de dolari au fost câştigate de americanca Amanda Anisimova, locul 43 WTA, care a întrecut-o, în finală, tot cu 10-7, pe Maria Sakkari din Grecia, lcoul 6 WTA.

Ads

Anisimova, născută în SUA din părinţi ruşi, va dona o parte din premiul ei victimelor războiului din Ucraina.

Turneul de la Indian Wells, pe care Halep l-a câştigat în 2015, începe miercuri, iar jucătoarea română este exceptată de la primul tur. Ea va evolua în manşa a doua cu învingătoarea meciului dintre Ekaterina Alexandrova (Rusia), numărul 52 mondial, şi americanca Elvina Kalieva, locul 317 mondial.