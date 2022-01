Simona Halep explică eșecul de la Australian Open: ”Mă durea stomacul, mă durea ficatul”

Jucătoarea română de tenis, Simona Halep, a declarat într-un scurt interviu pentru Eurosport, după eliminarea de luni din optimile de finală de la Australian Open, că a fost puternic afectată de căldura excesivă din timpul meciului şi nu s-a simţit foarte bine.

''Îmi place să joc pe căldură, dar nu în exces. A fost foarte cald astăzi, m-am resimţit încă din primul set, mă durea stomacul, mă durea ficatul.

Ce pot să spun este că mă simt destul de împăcată pentru că am dat tot ce am putut pe teren. A fost un meci bun din punctul meu de vedere, contra unei jucătoare care evoluează extraordinar, o luptătoare desăvârşită, mereu am jucat 3 ore cu ea. Tot respectul pentru ea, a meritat să câştige'', a spus Halep, conform sursei citate.

Ads

Simona Halep a fost învinsă de franţuzoaica Alize Cornet cu 6-4, 3-6, 6-4, luni, la Melbourne, în optimile de finală ale turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.

Halep (30 ani, 15 WTA), cap de serie numărul 14, a suferit prima sa înfrângere din acest an, la capătul celui mai solicitant meci, care a durat două ore şi 33 de minute, în condiţii dificile, la o temperatură de 32 grade Celsius.

Simona Halep a încheiat o serie de opt victorii consecutive, care i-a adus, între altele al 23-lea titlu din carieră, la Melbourne Summer Set 1.