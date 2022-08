Amenda usturătoare pe care Simona Halep o va lua dupa eliminarea șocantă din primul tur la US Open

Simona Halep a fost eliminată surprinzător în primul tur la US Open și a luat o decizie uluitoare după meci.

Imediat după înfrângerea în fata ucrainencei Daria Snigur, tenismena din România a refuzat interviurile, în afara televiziunii care deține drepturile de transmisie ale competiției, Eurosport.

Simona Halep nu a luat în seamă cererile și insistențele jurnaliștilor români acreditați la US Open între care Romanian Televizion of New York (televizunea reprezentată de Cristian Boghian) și New York Magazine, ziarul editat în Statele Unite ale Americii de Grigore Culian, conform Prosport.

Regulamentul de la US Open este strict cu tenismenele în astfel de cazuri.

Halep riscă o amendă între 2.500 și 5.000 de dolari pentru că a refuzat să discute cu presa după meciul cu Daria Snigur.