Reacția inedită a americancei Collins după ce a eliminat-o pe Simona Halep la Montreal

Jucătoarea americană Danielle Collins a declarat, după ce a învins-o pe Simona Halep în turul doi la Montreal, că deşi a avut probleme la un genunchi şi-a dorit mult să încheie meciul cu românca, ea menţionând că se simte foarte norocoasă.



“Sincer, mă simt foarte norocoasă. Nu a fost uşor să trec peste problemele fizice după ce am jucat multe meciuri. M-au afectat fizic şi emoţional. Sunt mândră că am reuşit. După două ore şi jumătate de joc, ar fi fost dureros să renunţ. Mi-am dorit mult să termin meciul, indiferent dacă pierdeam sau câştigam. Am jucat amândouă un tenis foarte bun, a fost un meci mare”, a spus Collins, potrivit wtatennis.com.

Simona Halep, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 6, beneficiară a unui wild card, a fost învinsă, miercuri, cu scorul de 2-6, 6-4, 6-4, de americanca Danielle Collins, locul 28 WTA, în turul al doilea al turneului de categorie WTA 1.000 de la Montreal.

Danielle Collins a venit în Canada cu 11 victorii consecutive, care i-au adus primele trofee WTA în palmares, la Palermo şi la San Jose, iar Simona Halep, după trei luni de pauză, provocate de o accidentare la glezna stângă, suferită la Roma.