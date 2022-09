Simona Halep zâmbește din nou! Mesajul postat de la prima oră a dimineții

Simona Halep trece cu zâmbetul pe buze peste ultimele evenimente din viația ei.

Chiar dacă a divorțat recent și apoi a suferit o intervenție chirurgicală la nas, Simona Halep reușește să își păstreze optimismul.

"Mereu avem un motiv să zâmbim. Bună dimineața, zi de luni", a postat ea într-un story pe Instagram.

Simona Halep, locul 9 WTA, a anunţat că nu va mai juca în acest an, ea subliniind că va reveni pe teren în 2023, deoarece mai are multe obiective de îndeplinit.

"Nu ştiu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu. Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis şi mai am obiective de îndepinit”, a scris Simona Halep, pe Instagram.