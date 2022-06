Simona Halep, dezvăluiri șocante în The Guardian. "Am fost în depresie"

Simona Halep a vorbit pentru britanici înainte de Wimbledon despre cariera sa în tenis.

Într-un interviu pentru The Guardian, tenismena din România a mărturisit lucruri incredibile despre viața sa.

Halep a povestit că a trecut printr-o perioadă grea după cele două finale pierdute la Roland Garros, în 2014 și 2017.

"Tot ce am avut a fost de la părinții mei! Deci nu a fost ușor. Nu este ușor când joci cu această presiune, pentru că sunt banii familiei tale! Dar acum sunt mulțumită că am reușit împreună.

Am fost aproape de fiecare dată și mi-am dorit foarte mult să câștig la Roland Garros. Am fost în depresie după ce am pierdut! Dar după finala de la Australian Open 2018 nu m-am mai simțit rău. Am spus că va veni și un titlu de Grand Slam. Așa că am avut încrederea că sunt foarte aproape și dacă nu renunț se va întâmpla", a s spus Simona Halep pentru The Guardian.

Românca va juca cu cehoaica Karolina Muchova în primul tur la Wimbledon.