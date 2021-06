Simona Halep, anuntul cel mare despre Jocurile Olimpice de la Tokyo

Simona Halep isi revine dupa accidentarea cumplita de la Roma. Romanca este in perioada de refacere si a anuntat ca va participa la turneul de la Bad Hombug, care se va desfasura in perioada 20-26 iunie.

"Am avut o perioada de recuperare de 3-4 saptamani, in care zilnic am facut 4-5 ore de exercitii si am primit tratament.

Inca mi-este greu, mi-am pierdut ritmul, timing-ul fata de minge, dar sunt sigura ca in cateva saptamani o sa ajung la un nivel mult mai ridicat.

Cel mai frumos si mai placut sentiment e ca nu am dureri, ma simt foarte bine si in ultimele 5 zile am putut juca in fiecare zi tenis la intensitate maxima", a spus Simona Halep intr-o conferinta de presa.

Sportiva din Constanta a spus totul despre participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Orice se poate. Nu stiu daca Horia (n.r. Horia Tecau) o sa se califice, pentru ca trebuia sa faca finala la Roland Garros, dar nu am apucat sa vorbesc cu el inca. Daca va veni Irina, o sa joc cu ea la dublu", a mai declarat tenismena.

Simona Halep s-a logodit cu iubitul sau, Toni Iuruc. Ea a fost ceruta in casatorie si nunta urmeaza sa aiba loc in toamna.