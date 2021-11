Simona Halep este la Linz, acolo unde participă la turneul de tenis. Românca poata da peste Emma Răducanu în finală.

Înaintea meciului din optimi, cu Aliksandra Sasnovich, locul 88 WTA, sportiva din Constanța a oferit un interviu Barbarei Schett în care a dezvăluit amănunte picante din viața ei.

Halep a spus lucrurilor pe nume despre perioadele triste pe care uneori le traversează.

"Dacă nu aș fi jucat tenis, aș fi studiat, probabil matematica. Dar nu am idee, pentru că am început să joc tenis prea devreme, la 4 ani și jumătate. Nu am avut de ales, nu știu ce aș fi făcut.

Mi-e frică să zbor și de avioane, dar e un lucru pe care trebuie să îl fac aproximativ de două ori pe săptămână. Pilot nu m-aș fi făcut niciodată, e clar.

Casa mea e 100% curată, mereu. Totul e la locul lui, mie îmi place așa, probabil de la tenis mi se trage lucrul ăsta. În timpul meu liber, merg la birou, am un birou în care citesc, scriu lucruri pe care le gândesc în timpul zilei și mă relaxez.

Soțul meu mi-a amenajat o cameră cu trofee. Nu e mare, pentru că am ales împreună care dintre trofee să le expunem. Când sunt melancolică, mă duc acolo și primesc o injecție de energie și văd viața cu ochi mai buni", a spus Simona Halep într-un interviu pentru Barbara Schett, conform sport.ro.

Ieșită din top 20, românca participă la ultimul turneu de tenis din acest an, la Linz, în Austria.