Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis (ITI) a anunţat că Simona Halep a fost suspendată provizoriu ca urmare a depistării pozitive cu o substanţă interzisă.

Halep a fost depistată pozitiv cu roxadustat în luna august, când a participat la US Open. Analiza eşantionului A a scos la iveală FG-4592 (Roxadustat), substanţă interzisă aflată pe lista pe 2022 a Agenţiei Mondiale Antidoping.

La US Open 2022, turneul la care a fost găsită dopată, Simona Halep a fost eliminată uluitor în primul tur, scor 2-6, 6-0, 4-6, de ucraineanca Daria Snigur, locul 126 WTA la acea vreme.

Înainte de sezonul american, Simona Halep a concediat toată "partea română" a echipei sale și a mers sută la sută pe mâna lui Patrick Mouratoglou și a echipei lui. ”Totul este Mouratoglou acum! Echipa este 100% Mouratoglou! Tot ce mă înconjoară are legătură cu academia lui și cu el! ", declara ea la vremea respectivă.

Acum însă, ea a declarat că se simte trădată și probabil că face referire la Patrick Mouratoglou și la stafful ei.

"În toată cariera mea, ideea de a înșela nu mi-a trecut vreodată prin minte, fiind împotriva tuturor valorilor cu care am fost crescută.

Având de înfruntat această situație nedreaptă, mă simt complet confuză și trădată", a spus Simona Halep.

"Ea ştie mai bine, ea a dat o declaraţie şi trebuie respectată. Eu ce să spun, nu am de unde să ştiu ce s-a întâmplat. Este şocant, ea spune că e şocant pentru ea... şi o să explice mai târziu ce s-a întâmplat, pentru că nici ea nu ştie. Eu nu am ce părere să am pentru că nu ajung eu pe la staff-ul ei... cineva care stă lângă ea trebuie să ştie. Însă ea e singura care poate să îşi dea cu părerea şi să facă declaraţii pe subiectul ăsta. Noi urmărim ce spune ea. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat, poate i-a dat doctorul ceva ce nu avea voie să-i dea, că ea a fost accidentată tot timpul şi la glezne, şi în alte locuri. Şi asta e posibil. Dar nu vreau să comentez, că nu ştiu", a spus Ilie Năstase