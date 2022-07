Simona Halep, reacție virulentă despre colaborarea cu Patrick Mouratoglou

Simona Halep a revenit în România după parcursul de la Wimbledon.

Românca a ajuns până în semifinale, unde a fost învinsă de Elena Ribakina.

Pe pământ românesc, Simona Halep a dat detalii și despre colaborarea cu antrenorul Patrik Mouratoglou.

"Simt că am din nou plăcerea, dorința de a fi pe teren, pasiunea pentru tenis nu a dispărut. Dar m-a ajutat foarte mult Patrick, mi-a readus plăcerea de a fi pe teren și să muncesc. Cred că nu am muncit așa niciodată.

Nu e chiar așa cum spuneau unii, că o să mă despart de Patrick după o lună, este foarte bine și relația se consolidează. Bineînțeles că toți avem nevoie de timp când începem un parteneriat și s-a și văzut că deja începem să ne cunoaștem și să fie din ce în ce mai bine. Rezultatele o arată.

La fel ca în sezonul pe iarbă, vreau să joc ce am plănuit cu antrenorul, să fiu mai agresivă, să deschid terenul mai mult și să nu mă mai uzez atât de mult cum o făceam înainte. Ăsta este singurul obiectiv și rezultatele vor veni.

O să am o vacanță pentru că am nevoie, sunt 3 luni de când m-am dus la Academia lui Patrck și am muncit zi de zi. Sunt 3 săptămâni până la Washington, e destul e mult, nu vreau nici să rup ritmul, pentru că mă simt destul de bine, în formă și vreau să păstrez lucrul acesta", a spus Simona Halep.

Sportiva din Constanța va lua aproape o lună de vacanță și va reveni pe teren la începutul lunii august, atunci când va participa la turneul de la Washington.