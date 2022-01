Simona Halep a revenit, miercuri, în ţară, şi a declarat că îşi doreşte, până termină carieră, să joace pe zgură verde la Charleston, turneu programat între 4 şi 10 aprilie.

" (n.r. - despre programul în continuare) Dubai şi Doha am în plan. Aşa am jucat cam în toţi anii care au trecut, atunci când am fost sănătoasă, Dubai, Doha, Indian Wells, Miami şi Charleston pentru prima dată.

Vreau, înainte să mă las de tenis, să joc şi turneul acesta. Nu am făcut acest lucru până acum, de aceea am vrut să încerc, zgura verde este mai rapidă decât zgura roşie şi cred că nu o să fie atât de greu să mă adaptez, depinde şi de ce fac la Miami, pentru că dacă termin în prima săptămână, sper să nu, o să am timp să joc pe zgură. Dacă nu, e ok"ma declarat Halep, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

Simona Halep, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, de franţuzoaica Alize Cornet, locul 61 WTA, în optimile de finală ale Australian Open.