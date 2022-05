Curiosul caz al Danielei Collins, adversara de azi a Simonei Halep la turneul de la Roma

Danielle Rose Collins (8 WTA), are o poveste atipică pentru tenisul zilelor noastre.

Asta deoarece, în 2014, când avea 20 de ani și era considerată una dintre cele mai promițătoare jucătoare de tenis din SUA, ea a preferat să-și continue studiile, în loc să facă performanță în sport

În acel an, Collins a ajuns pe tabloul principal de la US Open, unde a fost învinsă chiar de Simona Halep in primul tur. Ea a fost însă nevoită să renunțe la cecul urias pentru participarea pe tabloul principal deoarece era o jucătoare cu statut de amator.

"Ca sa primesc banii, trebuia să renunt la scoala. M-am gandit că bursa de la școala valorează mai mult decât premiul de la US Open. În plus, trebuie să am si un plan B. Ce fac dacă mă accidentez? Cum o să mă descurc toată viata?", a spus Collins, la vremea aceea.

Licențiată în media și afaceri

Crescută într-o familie cu posibilitati destul de reduse, Collins a dominat tenisul american încă de la o varsta frageda si a iesit campioana la mai multe categorii de vârstă. Familia i-a cerut insa sa nu neglijeze studiile, astfel ca a avut mari probleme in incercarea de a deveni o jucatoare profesionistă.

"Mi s-a intamplat de 6-7 ori sa merg la turnee si sa ma intorc acasa cu 180 de dolari in buzunar. Nu este deloc usor, mai ales ca noi calatorim foarte mult", a explicat Collins.

Între timp,lucrurie s-au reglat în cariera Danielei. care a obținut o diploma în media și afaceri și ușor-ușor a ajuns o jucătoare de top. A urcat în Top 10 WTA, iar anul acesta a jucat finala la Australian Open.

Ea are în palmares două titluri WTA, ambele castigate anul trecut: Palermo (unde a învins-o în finală pe Gabriela Ruse) și Sillicon Valley (unde a trecut de Daria Kasatkina).

Collins a câștigat din tenis 5,1 milioane de dolari.

Meciul Simona Halep – Danielle Collins este programat azi, după ora 18.00.