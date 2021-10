Simona Halep a luat atitudine după ce a ieșit din top 20! Prima decizie luată de tenismenă

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 18 WTA, a afirmat că unul dintre obiectivele pe care şi le-a propus în perioada următoare este de a reintra în Top 10 mondial, precizând că nu mai există o presiune asupra sa în acest sens.

"Mă bucur să îl am alături pe domnul (Adrian) Marcu, domnul (Daniel) Dobre este un om extraordinar şi e o plăcere să-l am în echipă. Tot ce va veni de acum încolo va fi un bonus. Bineînţeles că avem şi obiective, iar unul dintre ele este de a reintra în top 10, să vad dacă mai pot să revin, să văd cât mai pot să mai dau pe teren. În schimb presiunea nu mai există, există doar pasiunea faţă de sport pe care o am în continuare", a declarat Halep într-un interviu difuzat pe pagina de Facebook a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open.

Despre colaborarea cu antrenorul Darren Cahill, Halep a spus că a învăţat foarte multe lucruri în timpul colaborării cu tehnicianul australian: "Un parteneriat deosebit, cuvintele sunt prea mici pentru a spune ce s-a întâmplat în aceşti şase ani. Am învăţat foarte multe de la el, m-a învăţat să mă deschid ca persoană, sufleteşte, să fiu mult mai relaxată, să vorbesc mult mai uşor şi să zâmbesc mai mult. Îi mulţumesc foarte mult pentru că ceea ce a făcut pentru mine şi experienţele trăite împreună sunt foarte importante".

Ea a precizat că din punct de vedere fizic se simte foarte bine, după accidentarea suferită în acest an.

"Fizic sunt bine, nu am mai avut dureri nici la gambă, nici în alte părţi ale corpului, am stat foarte mult anul acesta şi împreună cu echipa am hotărât că ar fi bine să am nişte meciuri oficiale. Pentru că oricât te-ai antrena, nu este la fel. Mă bucur că sunt acasă şi că voi juca şi la Linz săptămâna viitoare, dacă totul este OK. Este un mare bonus că pot juca aceste meciuri şi că pot termina anul pe un 'mood' pozitiv.

A fost cea mai gravă accidentare pe care am avut-o în cariera mea, a fost dificil pentru că nu am ştiut cum să gestionez o ruptură musculară atât de mare. Cred că este o experienţă potrivită pentru vârsta pe care o am. Am învăţat că sunt destul de puternică mental şi că am o putere interioară care m-a ajutat să ajung pe locul 1".

Referitor la participarea la Transylvania Open, Halep a spus că regretă faptul că spectatorii nu pot fi în sală din cauza pandemiei de Covid.

"Organizare este deosebită, sala arată splendid ca de fiecare dată. Mă bucur că sunt aptă şi că pot să joc aici. E o bucurie, dar şi o tristeţe că nu avem public, însă astea sunt timpurile şi trebuie să acceptăm. Jucând acasă, presiunea este mai mare, dar şi plăcerea este mai mare. Acum sunt după o accidentare destul de lungă, încerc să îmi găsesc ritmul, să progresez pe anumite părţi ale jocului. Dar important este că pot fi pe teren şi că am o stare interioară foarte bună.

Eu cred că a afectat pe toată lumea această pandemie. Eu am fost foarte speriată la început şi a fost greu să mă obişnuiesc cu noul mod de a trăi, dar în final am acceptat. Mă simt în siguranţă acum şi mă protejez cât se poate de mult. Nu este uşor să trăieşti cumva în incertitudine. Mergem înainte pentru că viaţa este scurtă, este frumoasă, dar este şi grea", a mai spus Simona Halep.

Fostă număr 1 mondial, Simona Halep, a început să coboare în clasamentul WTA, ajungând în acest moment pe locul 18, după o accidentare la gambă suferită în luna mai în timpul turneului WTA de la Roma.