Sunt șanse mari ca Simona Halep să încheie sezonul pe locul 10! Doar o jucătoare o mai poate depăși

Simona Halep, suspendată provizoriu pentru dopaj, a coborât pe locul 10 în clasamentul WTA, conform ierarhiei pe care a anunţat-o, luni, forul mondial.

Halep are 2661 de puncte și, mai mult ca sigur, va încheia anul pe acest loc 10.

Daniel Radu (freelancer) a făcut calculele și a ajuns la concluzia că există o singură șansă ca Simona Halep să iasă din Top 10 până la finalul anului.

Astfel, americanca Madison Keys (locul 11 WTA, 2417 puncte) o poate întrece pe Simona Halep dacă întră la Turneul Campioanelor și câștigă un meci.

Keys este a doua rezervă la WTA Finals și va juca doar dacă alte două tenismene se accidentează.

EN: @Simona_Halep will end the season in Top 10, as long as Keys (2nd @WTAFinals Alternate) does not get in and wins a match. pic.twitter.com/SieSLlg24k— Daniel Radu (@danielradutenis) October 22, 2022