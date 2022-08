O triplă campioană de la US Open, cuvinte uriașe despre Simona Halep. Românca a înnebunit lumea tenisului

Simona Halep poate să câștige ultimul Grand Slam al anului. O spune o fostă mare jucătoare de tenis.

Kim Clijsters, triplă campioană la US Open, este de părere că tenismena din România are o șansă bună la Flushing Meadows.

Belgianca a găsit însă și o problemă în jocul Simonei Halep.

"Cred că are șanse să câștige orice turneu la care participă, pentru că are tot ce-i trebuie pentru a câștiga un turneu și, dacă este sănătoasă, cred că este capabilă să le facă viața foarte, foarte grea multor jucătoare. Are experiența de a câștiga un turneu de Grand Slam, așa că are cu siguranță ingredientele necesare pentru a reuși acest lucru. A jucat câteva meciuri bune.

A avut câteva înfrângeri până la US Open, dar a jucat câteva meciuri bune, pe care le-am urmărit și în care simt că se forțează să fie puțin mai agresivă uneori și să încerce să își asume mai multe riscuri. Poate că, împreună cu Swiatek, este cea mai bună jucătoare din circuit. Are cel mai bun motor. Poate să alerge. Poate juca cinci ore dacă o lași, așa că, desigur, poate câștiga.

Dar cred că, uneori, dacă joacă împotriva unei jucătoare care lovește puternic, cred că asta îi creează probleme. Totul depinde de tragerea la sorți, totul depinde de ziua respectivă, dar cred că este capabilă să facă asta. Poate învinge pe oricine se află pe tablou", a spus Kim Clijsters pentru Eurosport.

Simona Halep va juca luni, la US Open, în primul tur, cu Daria Snigur.

Meciul va începe în jurul orei 20:00 și va fi în direct pe Eurosport și Ziare.com