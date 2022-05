Simona Halep și-a dezvăluit o parte din secrete prin intermediul platformei TopCourt.

Ca și alte jucătoare care predau tenis, românca a fost supusă un test rapid legat de bautura alcoolică preferată.

Simona Halep a spus că îi place să bea "Margarita" la petreceri.

"Margarita" este un cocktail mexican cu tequila, triplu sec sau alt lichior cu aromă de portocale și suc de lămâie sau limetă.

Venus Williams a spus că bea apă, în timp ce Bianca Andreescu preferă să bea "Twisted Teas".

