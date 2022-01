Simona Halep, locul 15 WTA şi cap de serie numărul 14, s-a calificat, marţi, în turul al doilea al Australian Open, după ce a trecut, cu scorul de 6-4, 6-3, de poloneza Magdalena Frech, locul 102 WTA.

Halep a recunoscut că a fost nervoasă şi nesigură la primul meci jucat la actuala ediţie a Australian Open, dar a precizat că speră ca nivelul evoluţiei ei să se îmbunătăţească pe zi ce trece.

"Este întotdeauan dificil primul meci al turneului, am fost nervoasă, am fost nesigură că pot juca un tenis bun azi, dar în final am câştigat şi asta mă face foarte fericită. Starea asta a venit de la accidentările pe care le-am avut anul trecut, aşa că încrederea mea nu a fost foarte ridicată la finalul anului trecut, acum încerc doar să joc cel mai bun tenis de fiecare dată când intru pe teren. Săptămâna dinainte a fost grozavă şi acum caut doar să fiu mai bună ca astăzi. A fost o bună oportunitate să joc pe aceste terenuri (n.r. - la primul turneu al anului), sunt obişnuită cu ele acum. Este întotdeauna drăguţ să vin în Australia şi să câştig câteva meciuri. Acel titlu m-a ajutat enorm şi sper că pot juca în acestă săptămână mai bine de la zi la zi", a declarat Halep, la interviul de pe teren.